La saison anglaise s’ouvre ce samedi avec le duel entre Arsenal et Liverpool, pour le compte du traditionnel Community Shield. Et les Reds ont mis le paquet. Salah, Mané et Firmino débutent ainsi en attaque. Virgil Van Dijk est bien présent derrière et Fabinho jouera milieu de terrain dans le onze choisi par Jurgen Klopp. À Wembley, il y a d'ailleurs un certain contraste entre Liverpool qui aligne son meilleur onze et les choix de Mikel Arteta pour Arsenal. Maitland-Niles, Elneny ou encore Nketiah sont alignés, mais on retrouve tout de même Pierre Emerick Aubameyang en attaque ou encore Bellerin, convoité par le PSG selon les dernières nouvelles, en défense. Une chose est certaine, on ne devrait pas s'ennuyer pour ce match qui va donner un avant-goût de la campagne anglaise à venir.



Arsenal : Martínez - Bellerín, Holding, David Luiz, Tierney - Maitland-Niles, Elneny, Xhaka, Saka - Nketiah, Aubameyang



Liverpool : Alisson - Williams, Van Dijk, Gomez, Robertson - Fabinho, Wijnaldum, Milner - Salah, Mané, Firmino