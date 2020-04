Rio Ferdinand a livré une anecdote sur sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo lors d'un match qui avait convaincu Manchester de recruter le Portugais. L'ancien défenseur anglais a expliqué comment John O'Shea a dû affronter Ronaldo et combien l'Irlandais a eu du mal. "Nous avions raté la signature de Ronaldinho, nous étions donc un peu dégoûtés à l'époque", a expliqué Ferdinand lors d'un événement FIFA 20. "John O'Shea a joué arrière droit contre lui. Nous sommes arrivés à la mi-temps et O'Shea a dû avoir un réservoir d'oxygène à côté de lui. Il était en morceaux, il était assis là, haletant."

Alex Ferguson séduit

Ferdinand a ensuite expliqué comment l'accord avait été conclu pour que Ronaldo déménage à Old Trafford. "Nous sommes montés dans le bus et nous avons été retardés d'environ une heure et demie et tout le monde se disait "Que se passe-t-il ? ", mais les dirigeants discutaient pour essayer de le signer , a révélé Ferdinand. C'était une performance incroyable et on a tout de suite vu qu'il serait le meilleur joueur du monde." Alex Ferguson et les dirigeants mancuniens avaient été immédiatement séduits. La suite appartient à l'histoire.