City recolle à Liverpool

Ils ont retenu la leçon de Newcastle. Une semaine après la défaite de Manchester City chez les Magpies, alors que les champions d’Angleterre menaient tranquillement 1-0 au coeur de la seconde période avant de se faire renverser, ceux-ci n’ont pas commis la même erreur à Everton. Liverpool aurait pu reprendre sept points d’avance il y a sept jours, mais voilà qu’après deux nuls des Reds et cette nouvelle victoire des Citizens à Goodison Park (0-2), les hommes de Pep Guardiola reprennent les commandes de Premier League pour la première fois depuis le 15 décembre et un succès contre... Everton.

On a pourtant assisté à un match assez proche de celui de Newcastle. A savoir que si les adversaires n’était pas spécialement dangereux, la menace planait toujours avec un seul but d’avance. Sauf que cette fois, Everton n’a pas eu la moindre occasion de la partie. Aymeric Laporte, qui s’était déjà procuré une première opportunité (16e), a trouvé la faille de la tête en toute fin de première période (0-1, 45e+2). Au contraire de Sergio Aguero, pas dans la même veine que dimanche (il avait inscrit un triplé face à Arsenal).

Guardiola: "Beaucoup de matches dans les jambes et les têtes"

L’Argentin, à deux reprises, n’a pas réussi à cadrer (19e, 58e). Gabriel Jesus, lui, a réussi après huit minutes de temps additionnel, scellant l’addition d’un but à l’arraché (0-2, 90e+8). Au coup de sifflet final, le Brésilien, entré en seconde période, mettait l’accent sur la difficulté de gagner à Everton (qui, selon lui, dispose de super joueurs et d’un super coach). Il précise aussi que c’est une victoire collective tournée vers un seul but final: le titre. Et la course à la couronne est donc définitivement relancée...

“On n’a pas concédé un seul tir cadré, analyse Guardiola pour la BBC. C’est une bonne victoire, on a beaucoup de matches dans les jambes et dans les têtes… Si Liverpool gagne à Old Trafford le 24 février, on n’est pas premiers. Et nous, on a un match difficile contre Chelsea, c’est non-stop. On a eu les positions qu’on voulait en première période, puis nous avons connu plus de problèmes après la pause. On était fatigués après Arsenal, mais au final 2-0, c’est bien.” La Premier League s’annonce plus haletante que jamais. Mais Liverpool doit se réveiller, et vite.