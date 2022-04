City - Liverpool : Nouveau duel au sommet entre Guardiola et Klopp

Vers un nouveau rendez-vous en finale de la Ligue des Champions ?

Pep est le meilleur entraîneur du monde. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus et c'est peut-être une coïncidence si cela n'a pas fonctionné en Ligue des Champions jusqu'à présent. Si quelqu'un doute de ça, je ne peux rien pour lui ", a-t-il commenté, n'hésitant pas à évoquer les similitudes entre le Manchester City actuel et son équipe au niveau des intentions de jeu : "les deux équipes optent pour le contre-pressing, veulent récupérer le ballon haut, nous pourrions presser légèrement plus haut, contre nous la dernière fois, ils nous ont laissé intervenir un peu plus ... C'est intéressant, c'est fascinant d'un point de vue pur de fan de football", a glissé Klopp. Si, comme à son habitude, Guardiola a refusé de se placer au sommet de la hiérarchie, "j e ne le suis pas [le meilleur entraîneur du monde]. J'aimerais dire que je le suis mais je ne le suis pas", le natif de Santpedor a toutefois exprimé sa pensée sur son futur opposant. "Depuis que je suis ici, les deux équipes sont les deux meilleures des cinq dernières années. Jürgen a été, en tant qu'entraîneur, le plus grand rival que j'ai jamais eu dans ma carrière", a-t-il assuré.



au cours des 4 dernières saisons, Manchester City a glané 338 points cumulés, Liverpool totalise sur la même période... 337 unités. À l'exception de la saison 2016-17, lorsque le Chelsea d'Antonio Conte a remporté la Premier League, le titre est toujours revenu à City (3 fois) ou à Liverpool. Rendez-vous dimanche pour un nouveau duel au sommet entre Pep Guardiola et Jürgen Klopp.

. Voilà le bilan des affrontements directs entre les deux entraîneurs - toutes compétitions confondues - avant le choc prévu à l'Etihad Stadium entre Manchester City et Liverpool, dimanche (17h30). Si ce match est très attendu, en plus de l'enjeu sportif, City possédant pour le moment 1 point d'avance sur les Reds en Premier League, c'est également en raison de l'opposition des deux techniciens. En conférence de presse, ce vendredi, le coach des Reds n'a pas hésité à faire l'éloge de l'ancien entraîneur du FC Barcelone, qu'il a affronté pour la première fois du côté de la Bundesliga, lors des Bayern Munich - Borussia Dortmund.Au cours d'une fin de saison qui verra notamment les deux équipes se retrouver en demi-finale de la FA Cup (le 16 avril), la possibilité d'un affrontement pour le sommet de l'Europe demeure encore envisageable. En effet, Citizens et Reds pourraient se retrouver en finale de la Ligue des Champions, le 28 mai prochain au Stade de France. La constance des deux équipes en Premier League est, elle, remarquable :