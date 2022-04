City-Liverpool : Guardiola et Klopp ont apprécié le spectacle

La course au titre continue. En octobre dernier, sur la pelouse d'Anfield, Liverpool et Manchester City avaient offert un très beau spectacle pour un score nul (2-2). Dimanche à l'Etihad Stadium, le score a été identique lors du match retour (2-2) au terme d'une opposition de haute volée. De fait, à 7 journées de la fin de cette Premier League 2021-2022, 1 point sépare les Citizens, leaders, des Reds. En conférence de presse, Pep Guardiola et Jürgen Klopp se sont exprimés et le sentiment des deux entraîneurs était globalement similaire : le football produit a été à la hauteur de l'attente. "C'était un match fantastique que les deux équipes ont cherché à gagner. Liverpool est un bonheur à regarder jouer", a reconnu le premier, qui a tout de même regretté le manque de réalisme de son équipe. "J'ai le sentiment qu'on a manqué une occasion mais que rien n'est fini."

"Quand vous baissez la garde une seconde, vous prenez une droite en plein visage"

A la peine lors du premier acte, Liverpool a su se reprendre lors du second, avec l'égalisation de Sadio Mané dès la 46ème minute. Klopp a mis en exergue l'intensité "invraisemblable" du choc entre les deux équipes, avant de continuer : "C'était deux poids lourds face à face, et quand vous baissez la garde une seconde, vous prenez une droite en plein visage", a analysé le technicien allemand. Concernant la course au titre, Manchester City devra, aux yeux de Pep Guardiola, ne perdre aucun match, sous peine de voir sa couronne de Champion d'Angleterre lui échapper. "Il reste 7 matchs. Il faudra gagner à chaque fois, ou bien ce sera fini", a prévenu l'entraîneur de Manchester City.



Samedi, les deux équipes vont de nouveau s'affronter. Ce sera pour une place en finale de la FA Cup. La possibilité existe, encore, de voir Manchester City et Liverpool se retrouver pour un 4ème affrontement éventuel dans cette saison : le 28 mai prochain, au Stade de France, en finale de la Ligue des Champions.