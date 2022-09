Après s'être intégré sans difficulté à l'équipe de Manchester City, la star norvégienne a inscrit deux triplés et un total de 12 buts en seulement huit matchs. Il a justifié pleinement les 60M€ qu’a payés pour lui le club anglais afin de l’arracher au Borussia Dortmund.

Haaland sait que Guardiola a joué un rôle important dans son adaptation express. Et quand on lui demande lors d’un entretien à Telemundo Deportes d'établir des parallèles entre son approche du football et celle de Guardiola, il répond : "Je pense qu'il est un peu un fou de football comme moi.

L’entente est parfaite entre Haaland et Guardiola

"Nous aimons tous les deux le football et oui, il était joueur, maintenant il est manager et oui, il est fou de football et c'est quelque chose que j'aime parce qu'il pense à tout dans le football, et comment on peut améliorer les choses, et c'est ce que j'aime chez [lui] ", a ajouté le Scandinave à propos du technicien catalan.

Concernant sa réussite en Premier League, Haaland l’a expliqué comme suit : "Je me sens bien jusqu'à présent. Vous pouvez le voir avec les buts et la façon dont nous avons joué. C'est un système très compliqué et j'essaie de comprendre la tactique aussi vite que possible parce que nous n'avons pas le temps. Je ne peux pas perdre de temps à faire autre chose. Donc j'ai essayé d'aller dans l'équipe aussi vite que possible. C'est un bon système, un système très compliqué, mais c'est vraiment bien."

Enfin, Haaland a conclu en avouant que la Ligue des Champions l’inspire beaucoup. "J'adore la Ligue des champions. Je dois le dire. Tout le monde le sait et oui, c'est un grand rêve pour moi. Ouais, quand je me réveille tous les matins, j'écoute cette chanson [l'hymne de la Ligue des champions]. C'est ma compétition préférée et j'ai toujours aimé la Ligue des champions."