City : Guardiola a un message pour Southampton

"Un privilège de pouvoir être champion devant notre public"

Un suspense plus important, ou un titre offert à Manchester City ? Mardi soir, Liverpool se déplacera sur la pelouse de Southampton avec la pression étant donné les 4 points de retard sur les Citizens, à 2 journées de la fin (pour les Reds). Consécutivement au nul de son équipe à West Ham (2-2), Pep Guardiola a adressé un message aux Saints de Ralph Hasenhüttl., a glissé le coach de Manchester City, amusé. De façon plus sérieuse, il a ensuite souligné le "grand, grand privilège", de ses troupes, celui d'avoir la situation entre les mains. "Nous n'avons pas à regarder autre chose que nous-mêmes. Nous devons simplement tout donner".En effet, le point pris dimanche à West Ham permet aux joueurs de Guardiola de conserver une option sur un éventuel 4ème titre de Premier League en 5 ans, avant la dernière journée. "Je peux vous assurer une chose : notre stade sera à guichets fermés dans une semaine. L'ensemble du groupe et de nos supporters donnera tout pendant 95 minutes pour décrocher ce titre., a commenté le natif de Santpedor, qui a hâte de songer à l'opposition contre les joueurs de Steven Gerrard. "Nous allons d'abord bien récupérer, débrancher notre cerveau, puis nous préparerons ensuite cette rencontre face à Aston Villa", a affirmé l'ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich.