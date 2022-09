Il bouscule tout sur son passage. En à peine 38 minutes de jeu mercredi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium, Erling Haaland totalisait déjà 3 buts à son actif (12ème, 23ème, 38ème). Si il n'a pas participé directement au festival par la suite en trouvant le chemin des filets, l'attaquant de 22 ans a confirmé son impressionnant rendement pour une recrue en Premier League. Quatre jours après avoir inscrit un premier triplé avec les Citizens face au Crystal Palace de Patrick Vieira, il a donc récidivé lors du large succès des joueurs de Pep Guardiola (6-0).

"On va devenir encore meilleurs" s'avance Haaland

Ainsi, il a établi deux nouveaux records dans la si complexe Premier League. D'abord, il est devenu le joueur le plus rapide à inscrire deux triplés dans le championnat d'Angleterre. Il lui a fallu 5 matchs avec City, alors que le record précédent était de 21 matchs, œuvre de Demba Ba. Surtout, celui qui a affirmé vouloir réhabiliter le profil du numéro neuf totalise 9 réalisations lors de ses 5 premiers matchs, une de plus que Sergio Agüero, déjà sous le maillot de Manchester City, et Mick Quinn, avec Newcastle.



Et le pire (surtout pour les futurs adversaires de City) c'est que les axes d’amélioration semblent logiquement exister. Soulignant la qualité de ses partenaires dans sa production, Haaland s'est montré optimiste pour l'avenir : "Vous pouvez voir, on joue tellement bien, on se trouve bien et on va devenir encore meilleurs. Donc, ça va être sympa", a-t-il assuré à BT Sport.