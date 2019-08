City déjà taquiné par Klopp 

Il n’aura pas fallu longtemps à Jürgen Klopp pour ressortir ses refrains préférés. Le coup d’envoi de la saison en Angleterre n’a lieu que dimanche, à Wembley (16 heures), théâtre du traditionnel Community Shield entre les Reds de Liverpool et Manchester City. Mais déjà le manager des champions d’Europe s’emploie à asticoter son rival mancunien.

Encore prompt à dénoncer la reprise précoce de la Premier League, premier grand championnat européen (avec la Ligue 1) à retrouver les terrains (voir par ailleurs), le technicien allemand a dès vendredi, lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match, offert son couplet sur la surface financière, réputée illimitée, des Citizens, qui avant même cette reprise fausse de son point de vue les débats…

A l’instar d’un Jean-Michel Aulas, qui n’a de cesse de dénoncer la position hégémonique du PSG version qatarie, qui déséquilibre la Ligue 1, Klopp déclare : "Il y a quatre clubs au monde qui peuvent le faire sans cesse... Madrid, Barcelone, City et le PSG. Dès qu’ils ont besoin de quelque chose (ou de quelqu’un), ils l’obtiennent. Pour nous ce n’est pas comparable, nous ne sommes pas dans la même situation", a déclaré Jürgen Klopp, manager de Liverpool, avant de prévenir : "Ce n’est pas une critique. Je sais ce que les gens vont dire, que je suis jaloux. Mais je ne suis pas jaloux..."

"Bien sûr que ça me dérange..." (Guardiola)

Après tout, si les Skyblues ont coiffé Klopp et ses joueurs pour un petit point au terme d’une saison de légende, c’est bien le club de Mersey qui a dominé Tottenham en finale de la dernière Ligue des champions, dont Pep Guardiola et ses hommes étaient éliminés dès les quarts de finale. Il n’empêche, Klopp n’en démord pas. Ce qui a le don d’agacer le coach catalan comme ses dirigeants.

"Bien sûr que ça me dérange, a répliqué, cité par BBC Sport, un Guardiola qui affirme néanmoins nourrir un profond respect pour son homologue. Cela me dérange parce que ce n'est pas vrai que nous avons dépensé 200 millions de livres sterling (environ 218 M€) à chaque fenêtre de transferts. Ce n'est pas vrai", insiste-t-il. Et si son club a établi avec 70 M€ déboursés lors de ce mercato le nouveau plus gros transfert de son histoire pour s’attacher les services du milieu espagnol Rodri, rapatrier le latéral Angelino depuis le PSV Eindhoven n’a coûté que 12 M€. Klopp, lui, a beau jeu de ruer à nouveau dans les brancards quand Liverpool, soucieux de ne pas ébranler le bel équilibre de son effectif, s’est pour l’heure contenté cet été d’aligner moins de deux millions d’euros pour le jeune Sepp van den Berg.

Et Guardiola de rappeler que "lorsqu’on a beaucoup dépensé, il y a deux saisons, c'est parce que j'ai repris une équipe de dix ou onze joueurs âgés de 30 ans ou plus. Mais nous ne pouvons pas dépenser 200 millions de livres sterling par saison". D’autant qu’il convient de rappeler que Liverpool a depuis un an dépensé sur le marché des transferts pas moins de 195 M€ contre… 163 M€ pour Man City.