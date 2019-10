Chelsea: Zouma titulaire, Giroud sur le banc face à Burnley

Quatrième de Premier League, Chelsea se déplace ce samedi, à 18h30, sur la pelouse de Burnley (8e). Pour tenter de consolider leur position, les Blues devront réussir un petit quelque chose du côté de Turf Moor.

Pour cette rencontre comptant pour la 10e journée de championnat, Frank Lampard a décidé d'aligner un 4-3-3 sans Olivier Giroud, toujours cantonné au banc, tout comme Michy Batshuayi, pourtant buteur décisif cette semaine face à l'Ajax en Ligue des champions.

Willian, Abraham et Pulisic sont donc titulaires à l'avant, tandis que Kurt Zouma tient sa place en défense centrale, devant un milieu à trois composé de Kovacic, Jorginho et Mount.

Le onze de Chelsea: Arrizabalaga - Azpilicueta, Zouma, Alonso, Tomori - Kovacic, Jorginho, Mount - Willian, Abraham, Pulisic

Le onze de Burnley: Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Hendrick, Cork, Westwood, McNeil - Rodriguez, Barnes

One change from Wednesday night as Pulisic comes in for Hudson-Odoi.



Thoughts on the team, Blues?#BURCHE pic.twitter.com/eKSDCn4d0o