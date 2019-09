Chelsea: Willian veut prolonger

Arrivé à Chelsea en 2013, Willian est sous contrat jusqu’en juin mais aimerait prolonger son bail avec les Blues.

"De mon côté, je veux rester. Il me reste un an de contrat et je veux rester, parce que j’aime jouer pour Chelsea. J’aime ce club, j’aime vivre à Londres et ma famille aussi. Ça fait déjà six ans et tout est parfait pour moi, déclare le Brésilien de 31 ans pour l'Evening Standard, avant d’évoquer Frank Lampard, son ancien coéquipier devenu son entraîneur cet été. C’était un joueur fantastique, l’un des meilleurs du monde. Et il peut devenir l’un des meilleurs entraîneurs au monde. Il a tout pour réussir."