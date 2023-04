Chelsea : Wesley Sneijder détruit Enzo Fernandez

Rien ne va plus à Chelsea. Malgré de fortes sommes investies, les Blues végètent à une anonyme 11e place de Premier League et ont dit adieu à la Ligue des Champions, ce mardi, contre le Real Madrid. Interrogé sur l’échec du club londonien cette saison, Wesley Sneijder, désormais consultant sur RTL7, a pointé du doigt le manque d’investissement d’Enzo Fernandez. L’ancien joueur du Real Madrid ou encore de l’Inter Milan n’est pas allé de main morte vis-à-vis du champion du Monde argentin.

"Je ne pense pas non plus que ce soit un grand footballeur"

"Si j’étais le propriétaire du club présent en tribunes et que je voyais Gallagher faire un sprint, pendant que mon joueur à 100 millions d’euros (Enzo Fernández) ne court pas, alors oui, je serais en colère. S’ils t’ont fait venir pour 100 millions d’euros, tu peux t’attendre au moins à ce qu’il court comme un possédé, non ? Je convoquerais ce garçon à une réunion le lendemain si j’étais le propriétaire. Je ne pense pas non plus que ce soit un grand footballeur."