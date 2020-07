Chelsea : Werner explique la raison de sa venue en Premier League

'I want to be part of a new era here'



Werner veut marquer la nouvelle ère des Blues

Timo Werner, l'ancien élément de Leipzig, s' est engagé avec Chelsea depuis le 18 juin dernier et jusqu'en 2025. De nombreux clubs européens étaient sur le coup, comme le Bayern Munich ou Liverpool. Et l'international allemand a été motivé pour un motif plus que les autres, comme il l'a indiqué.. C'est vraiment un homme sympa, il ne me dit pas seulement ce qu'il attend de moi en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. Il me connaît mieux désormais, cela se passe très bien entre nous et je suis heureux d'être ici", a-t-il expliqué dans un entretien accordé au site officiel de Chelsea."C'est un rêve qui se réalise pour moi car Chelsea est un très grand club. Je connais les joueurs d'avant, lorsqu'ils ont gagné la Ligue des Champions, comme Drogba, mon nouvel entraîneur Frank Lampard, Petr Cech., a en outre ajouté le joueur. En Bundesliga, Werner a inscrit 28 buts en 34 rencontres disputées la saison dernière, terminant second meilleur buteur derrière Robert Lewandowski (34 réalisations en 31 matches joués).