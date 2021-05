Le bail de Thiago Silva, 36 ans, expire en juin prochain, mais l'ancien capitaine du PSG fait l'unanimité chez les Blues. Ainsi, le club londonien serait totalement satisfait de l'implication de l'ancien capitaine de Paris, aussi bien sur le pré qu'en dehors. Les dirigeants de Chelsea travailleraient donc sur une proposition de prolongation de contrat pour Thiago Silva.

Chelsea are working to complete the agreement soon and keep Thiago Silva also for the next season, confirmed. The board, Thomas Tuchel and everyone in the club is so happy with Thiago on and off the pitch. 🔵⏳ #CFC https://t.co/6zBLSSlkZ0