Les Blues veulent absolument offrir à leur manager Thomas Tuchel un autre défenseur central de haut niveau avant la fermeture de la fenêtre des transferts. Et leur choix semble se porter sur Wesley Fofana. Le Français est très apprécié en Premier League, et Leicester est catégorique : il n'est pas à vendre.

Fofana pour détrôner Maguire

Selon football.london, les Blues sont cependant prêts à faire une offre qui ferait de Fofana le défenseur le plus cher du monde. Le joueur de 21 ans va coûter au minimum 85 millions de livres sterling à Chelsea, si les dirigeants londoniens veulent vraiment s'assurer sa signature. Le précédent record est également une vente par Leicester : le transfert qui a amené Harry Maguire à Manchester United pour 80 millions de livres sterling en 2018.