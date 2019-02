Chelsea: Un nouveau technicien français ciblé ?

De l'autre côté de la Manche, l'avenir de Maurizio Sarri à la tête de Chelsea semble s'écrire en pointillé... Depuis plusieurs jours, la possible éviction du technicien transalpin est évoquée, et en retour, les tabloïds britanniques font de Frank Lampard, en poste à Derby County, et Zinedine Zidane, les deux prétendants les plus sérieux aux yeux du président Roman Abramovich et de ses collaborateurs.

Mais à en croire le London Evening Standard, Laurent Blanc aurait également le profil idoine. L'ancien sélectionneur des Bleus, passé par Manchester United durant sa carrière de joueur, présente notamment l'avantage d'être libre de tout engagement, au contraire de Lampard, et de ne pas rechigner à relever un défi en cours de saison, à l'inverse de Zidane.