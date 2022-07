Après des semaines de négociations entre le Chicago Fire et Chelsea, les deux parties ont trouvé un accord verbal pour envoyer Gabriel Slonina en Premier League selon le journaliste Fabrizio Romano. Les Blues devraient payer près de 10 millions de dollars plus des bonus au Fire pour le gardien de 18 ans et il pourrait faire partie du transfert le plus cher de l'histoire de la MLS.

Slonina restera à Chicago

Le nouveau propriétaire américain de Chelsea, Todd Boehly, a participé aux négociations et a discuté avec Slonina et les responsables de Chicago. L'accord devrait être finalisé cette semaine et Slonina restera en Major League Soccer pour le reste de la campagne 2022. Les Blues ont réagi rapidement pour signer le gardien de but américain lorsque le Real Madrid s'est impliqué. Le Fire a rejeté l'offre du club de Liga au début du mois de juin parce que la proposition de Chelsea était plus élevée et que la relation avec Boehly a influencé la décision de Slonina.



Le gardien de 18 ans est en train de réaliser une saison exceptionnelle avec le Fire, avec 11 matches sans encombre en 30 apparitions jusqu'à présent. Gabriel Slonina est le gardien de but titulaire de Chicago depuis 2021 et il attend une convocation pour l'équipe nationale masculine des États-Unis.







...