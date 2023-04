Chelsea : un candidat suprenant pour prendre le relais de Potter, ce dernier déjà en route vers un autre club ?

Du côté de Chelsea, il y a eu du changement hier soir. Ainsi, Graham Potter a été démis de ses fonctions d'entraîneur, lui qui a encore perdu samedi avec son équipe lors d'un match face à Aston Villa. Successeur de Thomas Tuchel chez les Blues en septembre dernier, Potter n'aura jamais réussi à imposer sa patte au sein du club londonien et les résultats ont été catastrophiques en Premier League, avec une 11e place actuellement. De ce fait, les dirigeants ont décidé d'un changement et c'est Bruno Saltor, adjoint de longue date, qui terminera la saison comme coach numéro 1. Mais cet été, il devrait y avoir une nouvelle arrivée et le journaliste Fabrizio Romano vient de dévoiler des informations concernant un candidat surprenant. Bien que Julian Nagelsmann, ancien coach du Bayern, soit cité, il se trouve que Ruben Amorim serait aussi désiré, lui qui a la cote du côté du Sporting Portugal où il officie.

Potter déjà en route vers un autre club ?

Ainsi, Amorim pourrait débarquer chez les Blues cet été et Nagelsmann pourrait donc se voir souffler la place de coach. Rien n'est encore fait et ce feuilleton ne fait que débuter. Du côté de Graham Potter, il se trouve que le désormais ex-coach des Blues pourrait rapidement rebondir car Leicester, qui vient de mettre fin à son aventure de plus de quatre ans avec Brendan Rodgers, serait intéressé par le profil du technicien. Les Foxes sont actuellement 19es de Premier League et luttent pour leur maintien. Le Daily Mail assure que Potter pourrait bien devenir le nouveau coach de Leicester et ce dernier n'aurait donc pas mis longtemps à rebondir.