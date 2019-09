Chelsea: Un ancien directeur général accusé de racisme

Gwyn Williams, arrivé à Chelsea en 1979 en tant que responsable du développement de la jeunesse, puis devenu directeur général adjoint jusqu'à son départ en 2006, a été accusé de racisme par deux anciens joueurs des Blues.

Sur la BBC, les intéressés ont fait état de plusieurs remarques déplacées. "Je me souviens de la première fois que je l'ai rencontré, il a dit à quel point mes lèvres étaient grandes et mon nez était gros. Il a également fait une remarque sur mon pénis. C'était notre première rencontre, j'avais 12 ans", a indiqué l'une des victimes, sous couvert d'anonymat. La formation londonienne a apporté son soutien aux joueurs concernés, et s'est excusée pour le "comportement profondément choquant" de son ancien dirigeant.