Transféré l'été dernier à Chelsea en provenance du RB Leipzig, Timo Werner traverse une période très délicate dans sa jeune carrière. Emprunté dans le jeu, inefficace devant le but, l'attaquant international allemand est en grande difficulté avec les Bleus. Ses performances font l'objet de violentes critiques dans la presse britannique. Werner attend donc un déclic pour relancer la machine, mais il peut compter sur le soutien de son entraîneur Thomas Tuchel.

Tuchel, son message pour Werner : "ça va revenir !"

Interrogé sur cette méforme de son compatriote, le manager des Blues a volé au secours de son joueur. « Timo marque des buts depuis qu'il a l'âge de cinq ans et il ne s'est jamais arrêté.», a expliqué Thomas Tuchel dans des propos repris par L'Equipe.