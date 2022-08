Chelsea : Tuchel visé par une enquête

L'ambiance était tendue dimanche sur la pelouse de Stamford Bridge. Le match nul concédé à domicile par Chelsea face à Tottenham (2-2, 2e journée de Premier League) a été le théâtre d'une véritable passe d'armes verbale et presque physique entre Antonio Conte et Thomas Tuchel. Les deux entraîneurs en sont pratiquement venus aux mains au moment de se serrer la pince au coup de sifflet final, alors que les Spurs venaient d'égaliser au bout du temps additionnel sur un penalty transformé par Harry Kane (90e+6).

Après la rencontre, c'est un Thomas Tuchel très agacé qui a pris la parole. Dans des propos rapportés par le Dailymail, le coach londonien a fustigé la prestation de l'arbitre, Anthony Taylor, n'hésitant pas à mettre en cause son impartialité. "Aujourd'hui ? Oui (j'ai un problème avec l'arbitre). Peut-être que ce serait mieux (qu'il n'arbitre plus Chelsea). Je ne pense pas que (seuls) certains supporters pensent que (Taylor a pris de mauvaises décisions contre Chelsea). Je peux vous assurer que tout le vestiaire, chaque personne pense cela. Les joueurs savent ce qu'il se passe et ils sont sur le terrain."

TUCHEL VS CONTE: ROUND TWO!!! 🤬🤬 pic.twitter.com/XhWuOU4fwD — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 14, 2022

Une mise en cause directe de l'homme en noir, que la Fédération anglaise ne va pas laisser passer. Le média anglais confirme que cette dernière a déclenché une enquête visant le tacticien allemand. La FA devra également examiner le rapport rédigé par Anthony Taylor pour voir ce qu'elle fera concernant les différents points chauds durant le match, dont cette fameuse altercation à étapes entre Tuchel et Conte.