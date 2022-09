Un sacre en Ligue des Champions n'aura pas suffi. Porté aux nues peu de temps après son arrivée à l'hiver 2021, Thomas Tuchel a pris la porte, froidement, moins de deux ans plus tard. Le technicien allemand a été démis de ses fonctions suite au début de saison contrasté de Chelsea, en Premier League et en Ligue des Champions. Mué dans le silence jusqu'alors, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a choisi les réseaux sociaux pour livrer son sentiment, à sa manière : franche et directe.

Tuchel : "Une place spéciale dans mon cœur"

C'est l'une des déclarations les plus difficiles que j'ai jamais eu à écrire et c'est celle que j'espérais ne pas avoir à faire avant de nombreuses années. Je suis dévasté que mon temps à Chelsea soit terminé", a d'abord écrit Tuchel sur son compte Twitter.



"C'est un club où je me sentais chez moi, tant professionnellement que personnellement. Merci beaucoup à tout le staff, les joueurs et les supporters de m'avoir accueilli chaleureusement dès le début. La fierté et la joie que j'ai ressenties en aidant l'équipe à remporter la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs resteront gravées dans ma mémoire pour toujours. Je suis honoré d'avoir fait partie de l'histoire de ce club et les souvenirs des 19 derniers mois auront toujours une place spéciale dans mon cœur." Des propos qui ne pourront qu'attiser les regrets des fans du club londonien, surpris, pour beaucoup, par la tournure des événements.