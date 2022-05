Thomas Tuchel affirme que Trevor Chalobah a mérité d'avoir joué lors de la victoire 3-0 des Blues contre Leeds, mercredi en Premier League (33eme journée). "Il peut fournir ces performances et il a beaucoup joué, donc il n'y a aucune raison d'être déçu pour lui. Il a un nombre incroyable de matchs depuis le début [de la saison] et nous le savons. Il est normal d'avoir un peu de hauts et de bas en termes de performances positives, c'est normal", a indiqué le coach allemand en conférence de presse.

Tuchel félicite ses attaquants

"Nous avons informé l'équipe très tard aujourd'hui de qui joue. Il ne s'y attendait peut-être pas. C'était la même chose contre West Ham où il est entré au pied levé. Dans les deux matchs, il a été à la hauteur. C'est le niveau qu'il peut atteindre. C'est une question de constance. Il en a manqué un peu ces dernières semaines et nous avons fait d'autres choix, ce qui est normal. Mais il doit rester humble, travailler dur".



Tuchel était également heureux de voir Romelu Lukaku à nouveau sur la feuille de match. "C'est toujours le bon moment pour trouver le rythme. Je suis heureux qu'il ait encore marqué et qu'il ait voulu rester sur le terrain pour obtenir son but. Je suis également heureux pour Puli (Christian Pulisic) et Mason (Mount) que nous ayons été décisifs avec les joueurs offensifs. C'est important pour eux car cela leur donne de la confiance."