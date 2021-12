Chelsea : Tuchel répond aux déclarations de Lukaku

La situation était lourde sur les épaules de Romelu Lukaku. De retour à Chelsea depuis cet été après avoir démontré ses qualités avec l'Inter Milan, l'attaquant belge a connu un début de saison complexe, marqué notamment par des blessures et un test positif au Covid-19. Buteur mercredi soir lors du nul des Blues contre Brighton (1-1), il n'avait plus commencé une rencontre depuis le 16 octobre dernier.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, Lukaku s'est d'ailleurs plaint : "Ma situation actuelle ne me satisfait pas. C'est normal. Je pense que l'entraîneur a décidé de jouer avec un système de jeu différent. Et si je ne suis pas heureux de ma situation, je peux juste continuer à travailler. Je ne vais pas lâcher. Je suis un professionnel. Je ne peux pas abandonner maintenant."

"Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire"

Habitué à évoluer dans une équipe construite pour lui entre 2019 et l'été 2021 sous les couleurs de l'Inter Milan, Lukaku a eu droit à une réponse de son entraîneur, Thomas Tuchel, ce vendredi en conférence de presse. Avant la réception de Liverpool, dimanche (17h30) le technicien allemand a avoué sa surprise quant aux déclarations du joueur. "Nous n'aimons pas ça, bien sûr, car cela apporte du bruit dont nous n'avons pas besoin. Ce n'est pas utile. Nous ne voulons pas en faire plus que ce qui est fait actuellement. C'est très facile de sortir des lignes de leur contexte, de raccourcir des lignes, de faire les gros titres puis de réaliser plus tard que ce n'est pas si mal ni ce qu'il voulait dire", a-t-il assuré dans des propos retranscrits par RMC Sport.



"Nous avons besoin d'un environnement calme et concentré donc cela n'aide pas. Je ne le sens pas malheureux, je ressens exactement le contraire. Si vous me l'aviez demandé hier matin, j'aurais répondu qu'il n'était pas malheureux. C'est pourquoi c'est une surprise mais je ne suis pas la bonne personne pour cette question", a commenté l'ancien entraîneur du PSG. Pas forcément ravi de cette prise de parole, Tuchel a recadré son attaquant : "Lorsque vous êtes un grand joueur comme Romelu, avec son expérience, vous devez savoir quelle valeur a votre parole lorsque vous vous exprimez".