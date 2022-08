Il y a eu de l'action le 14 août dernier sur le bord de la pelouse de Stamford Bridge. Chauds comme la braise, Antonio Conte et Thomas Tuchel en sont pratiquement venu aux mains, finalement séparés par leurs staffs et leurs joueurs. Dans la foulée du match, l'entraîneur allemand de Chelsea avait été interrogé en conférence de presse sur les chances qu'il se donnait en cas de combat. Tuchel avait alors montré son biceps. Une semaine plus tard, il a apporté une précision.



Voyant qu'un bookmaker l'avait placé en tant que favori dans le cas d'une opposition physique avec Antonio Conte, Thomas Tuchel s'est à nouveau exprimé. Au micro de Sky Sports, le tacticien s'est amusé de la situation. "Ils m'ont placé en tant que favori ? Je suis surpris. Je n'ai pas de muscles." Tout cela dit avec un large sourire. Et d'expliquer qu'il avait précisément dévoilé son biceps pour montrer cela. Certainement pas pour provoquer son homologue italien.

Priorité au football

En attendant, Thomas Tuchel est concentré sur son sport et sur son équipe puisque Chelsea affronte Leeds ce dimanche (15h). Huitièmes de Premier League après deux journées, les Blues comptent une victoire et un nul. En attendant leur résultat du jour, ils comptent cinq points de retard sur Arsenal, seul leader avec trois succès de rang.