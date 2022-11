Graham Potter a déjà fait l'objet d'une surveillance et de critiques croissantes, quelques mois seulement après son entrée en fonction, avec une défaite face à Arsenal en championnat suivie d'une élimination en Carabao Cup face à Manchester City. Pour Tuchel, la crise à Chelsea ne peut pas se prolonger au-delà d'une "courte période" ou Potter ne trouvera pas d'adhésion à ses méthodes.

Une question de résultats

"Mon expérience à Chelsea, Paris, Dortmund et Mayence, c'est une question de résultats", a déclaré Tuchel au podcast Ayurvedic Healing & Beyond. "Vous pouvez surmonter une perte, une courte période... mais cela ne peut pas être trop long sinon personne ne fait plus confiance au processus."



L'Allemand, actuellement au chômage depuis qu'il a été licencié plus tôt cette saison par le nouveau copropriétaire Todd Boehly, a parlé ouvertement de son approche de la gestion des égos dans le vestiaire de Chelsea et de la raison pour laquelle il devait établir la norme chaque jour. "Vénérer le processus au quotidien, c'est le plus important", a-t-il ajouté. "J'essaie d'être vraiment strict et discipliné avec les joueurs, être à l'heure, être amical, être respectueux, être prêt, donner le meilleur de soi-même."