Le manager de Chelsea, Thomas Tüchel, ne doute pas que son équipe puisse régler ses problèmes rapidement, lui qui s'exprimait après la défaite 3-2 à West Ham United le week-end dernier, qui l'a fait glisser de la première à la troisième place de la Premier League. "Il n'y a pas besoin de remettre en question la vue d'ensemble et il n'y a pas besoin d'avoir des doutes majeurs", a déclaré Tüchel au site internet du club. "À mon avis, ce sont les détails qui comptent. C'est pourquoi je pense que nous pouvons régler le problème immédiatement. Personne ne veut faire d'erreurs, mais cela ne servira à rien si nous disons simplement : "Hé, ne faites plus d'erreurs". Nous devons être meilleurs dans la prise de décision dans les moments cruciaux ... pour être en mesure de concéder peu de buts."

Tuchel ne veut plus d'erreurs

L'Allemand a ajouté qu'il avait fait une erreur en faisant sortir Romelu Lukaku du banc à la mi-temps à la place de Kai Havertz, blessé, estimant que l'attaquant belge n'était pas en forme pour le match. Lukaku n'a pas joué pendant plus d'un mois après avoir été mis sur la touche par une blessure à la cheville, et n'a joué que brièvement contre Manchester United et Watford. "C'est ma faute. Je ne pense pas qu'il soit prêt pour 45 minutes physiquement mais nous avons quand même décidé de le faire entrer pour sa taille car nous avons perdu Kai", a ajouté le coach allemand. "Kai avait un rôle crucial dans la défense des coups de pied arrêtés, ce qui est une énorme menace de West Ham".