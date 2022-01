Chelsea : Tuchel ne se cache pas derrière Lukaku pour expliquer la mauvaise dynamique

Depuis l'expression de son mal-être dans un entretien accordé à Sky Sport Italia, Romelu Lukaku a progressivement réintégré l'attaque des Blues de Chelsea. Toutefois, il n'a marqué qu'une fois en 5 matchs. Le Belge n'a pas pu trouver le chemin des filets contre Manchester City ou Brighton et également lors des demi-finales de la Coupe Carabao contre Tottenham, mais il a marqué en FA Cup contre Chesterfield. Alors que Chelsea a été tenu en échec par Brighton (1-1) et s'apprête à défier, de nouveau, Tottenham, dimanche en Premier League (17h30), Thomas Tuchel s'est présenté en conférence de presse.

"Il n'est pas le seul sur qui on compte pour gagner des matchs"

Le technicien allemand a refusé d'utiliser le rendement de Lukaku pour expliquer la mauvaise période traversée par les champions d'Europe en titre. " Je ne sais pas si je peux expliquer la mauvaise passe par la forme de Romelu Lukaku. C'est très rare dans le football que vous ayez une situation ou un problème qui ait une solution unique. C'est toujours un mélange de beaucoup d'influences. Il était déjà plus impliqué auparavant. En ce moment il se débat, il y a des raisons à cela. Nous en avons déjà discuté. C'est comme ça. Il n'est pas le seul sur qui on compte pour gagner des matchs. Ce n'est rien de spécial", a clamé l'ancien entraîneur du PSG.



Concernant les Spurs d'Antonio Conte, Tuchel a mis en exergue la rivalité récente entre les deux formations. " C'est une grosse rivalité, on le sait. Nous les avons joués trois fois en peu de temps. Ils savent ce que nous faisons et nous ce qu'ils font. Nous avons réussi à les battre deux fois et nous essaierons à nouveau ", a-t-il indiqué. Troisième du classement avec 44 points, Chelsea est distancé à 12 points du leader, Manchester City, et lutte surtout pour le rôle de dauphin, alors que Liverpool se trouve devant, avec 1 point de plus.