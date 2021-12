Chelsea : Tuchel met la pression sur Rudiger

En fin de bail en juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger n'a pas trouvé d'accord avec les dirigeants des Blues pour prolonger son contrat. En conférence de presse, son manager Thomas Tuchel a parlé de l’avenir du défenseur, annoncé partant vers le Real Madrid par les médias espagnols. Et le coach allemand en a profité pour mettre un coup de pression à son joueur, qui n'est pas au-dessus de l'institution.

"Personne n'est au-dessus du club"

"Nous sommes pleinement conscients de l’importance de Toni et du rôle qu’il joue sur et en dehors du terrain. Il n’y a aucun doute là-dessus." Mais Tuchel a rappelé que le club reste dans tous les cas au-dessus de l'individu : "Il est vrai que personne n’est plus grand qu’un club, personne ne l’est. C’est un effort d’équipe, c’est un jeu d’équipe, c’est un club fort. Au final, nous avons besoin d’un peu de patience, ajoute Tuchel en conférence de presse. Je n’ai pas de nouvelles pour l’instant."