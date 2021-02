Chelsea : Tuchel, le plus dur commence ?

Fan de Kanté

A Chelsea, le fameux "choc psychologique" a bien eu lieu. Neuvièmes du classement de Premier League lors du remplacement de Frank Lampard par Thomas Tuchel, après avoir perdu cinq de leurs derniers matchs de championnat,Après un match nul face à Wolverhampton pour la grande première de Tuchel sur le banc de sa nouvelle équipe (0-0), un mois presque jour pour jour après son départ du PSG, ses hommes ont enchaîné trois succès de rang, face à Burnley (2-0) et sur la pelouse de Tottenham (0-1), puis dimanche à Sheffield (1-2), où ils ont dû batailler pour s’imposer., quand tu affrontes une équipe pleine d’énergie et de courage, a-t-il ensuite réagi, à l’issue de son premier match hors de Londres depuis son arrivée. Face à une formation physique avec un jeu direct, il faut accepter le fait que ça ne sera pas toujours facile. Ce qu’on a accepté, et c’est bien. On a eu des moments difficiles mais au final c’était une victoire méritée. Et je suis content, parce qu’on a pu prendre de la confiance." A Bramall Lane, l’ex-coach parisien a notamment fait confiance à Timo Werner, à la recherche d’un but en Premier League depuis plus de trois mois, et relancé d’entrée Olivier Giroud, resté sur le banc lors des deux matchs précédents après avoir débuté face aux Wolves. N’Golo Kanté a lui de nouveau eu droit à un quart d’heure de jeu, pour son deuxième match depuis son retour de blessure.

Et si Tuchel est pour l’instant satisfait du duo Jorginho-Kovacic dans l’entrejeu, il s’est montré dithyrambique à l’endroit du Français en conférence de presse, avant le déplacement de jeudi à Barnsley en huitièmes de finale de la Cup. "Je pense que N’Golo s’inscrirait dans les plans de n’importe quel manager sur la planète. Je désespérais de l’avoir dans mes précédentes équipes. C’est un grand joueur de Chelsea et l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. J’ai donc tellement de chance de l’avoir dans mon équipe et aussi qu’il soit de retour."

Tuchel : "Un cadeau d'être l'entraîneur de N'Golo Kanté":





Un match que le milieu de terrain tricolore est censé débuter, tout comme Hakim Ziyech. Titulaire pour les débuts de son nouvel entraîneur, il n’a depuis plus joué une minute. Et Tuchel espère "voir le meilleur" de l’international marocain jeudi. "C’est clair qu’il doit s’adapter au niveau de ce championnat. L’Ajax était la référence dans le championnat néerlandais, mais il n’y a pas autant de qualité et d’intensité qu’ici. Mais il a la capacité de faire tourner les matchs et d’apporter quelque chose d’imprévisible", conclut-il.



Cela va aussi être l’un des défis de Tuchel durant ces prochaines semaines, gérer un groupe conséquent, alors que se profilent un choc contre Manchester United et les huitièmes de finale de la Ligue des champions face à un Atlético en grande en forme. Autant dire que l’ancien entraîneur de Dortmund n’a pas intérêt à se rater ces prochaines semaines s’il veut confirmer cette bonne première impression.