En difficulté avec Frank Lampard, Olivier Giroud pensait pouvoir se relancer avec l’arrivée à Chelsea de Thomas Tuchel. Finalement, sa situation n’a pas vraiment évolué sous la coupe du coach allemand. Elle a même empiré, puisqu’il n’a pu honorer que deux titularisations en deux mois.



L’international français a un contrat avec les Blues qui expire en juin prochain. Forcément, la question de son futur se pose. Et Tuchel a eu à répondre lors de sa dernière sortie médiatique. L’ex-coach du PSG n’a lâché aucun indice à propos de son Frenchie : « Aucune décision n’est prise, car il est trop tôt pour prendre ces décisions, trop tôt dans la saison, et je n’ai pas assez de temps pour prendre ces décisions parce que je viens de commencer il y a trois semaines, a-t-il confié. Nous avons besoin de plus de temps pour mieux connaître le groupe et tout le monde mérite plus de temps pour montrer sa valeur. Ce que je peux dire, c'est que, jusqu'à présent, je suis super content qu'il soit là ».

« Giroud est un joueur clé de notre équipe »

S’il refuse de se prononcer au sujet de l’ancien Gunner, Tuchel a insisté sur le fait qu’il était très satisfait de ce que ce dernier démontre sur le terrain, et ce même s’il n’a été décisif qu’à une seule reprise sous ses ordres. « Il est l’un des meilleurs attaquants de la surface, il est fort physiquement, il a une première touche incroyable quand il prend des balles directement. Il est très, très fort là-dessus. Il est très fort sur les têtes aussi. Il a eu un match incroyable contre Newcastle. Il est très positif à l'entraînement, très impressionnant, et en ce moment il joue un rôle clé dans l'équipe, où jouent beaucoup de jeunes joueurs offensifs. C'est un personnage clé et je suis donc très heureux qu'il soit là, et à partir de là, nous arriverons à des décisions, mais c'est trop tôt pour le moment », a indiqué le manager des Blues.