Romelu Lukaku a-t-il encore un avenir à Chelsea suite aux propos controversés qu’il avait tenus à l’encontre de son club ? Il y avait un doute à ce sujet, mais il a été levé dimanche par Thomas Tuchel. Bien qu’ayant sanctionné son joueur en ne le convoquant pas pour le choc contre Liverpool, le coach allemand n’a pas l’intention de le punir plus sévèrement. A condition que le joueur fait amende honorable et reconnaisse son tort.

Tuchel s’est concerté avec ses cadres



Après la partie face aux Reds, il a confirmé qu’il prévoit de rencontrer son joueur dès lundi pour régler le différend et essayer d'aller de l’avant. « Lukaku est notre joueur et il y a toujours un moyen de revenir en arrière. Nous allons résoudre cette situation en interne en discutant. Une fois que nous aurons pris une décision, vous le saurez peut-être », a-t-il confié au micro de beIN SPORTS. Quand il lui a été demandé ensuite en conférence de presse ce qu’il voulait entendre de la bouche de son protégé, l’ex-coach du PSG a répondu : « Je comprends pourquoi vous posez la question mais je n'y répondrai pas. Je ne peux pas vous dire ce que je veux de la réunion qui se déroule à huis clos demain. Je ne peux pas parler publiquement et je ne le ferai pas. »

Les Blues ont dû se produire sans leur avant-centre vedette lors de ce choc de championnat. Tuchel avait volontairement décidé de se priver de son meilleur atout offensif, mais il reste convaincu que c’était la bonne décision à prendre. D’autant plus qu’il s’est concerté avec les cadres de l’équipe « Je ne prends pas de décisions au bureau ou autour de mes pensées. Je prends des décisions pour l'équipe et je les écoute. J'entends leur opinion, ce qu'ils pensent, puis je prends mes décisions une fois que je les ai entendus. C'est leur club, leur équipe et ce n'est pas une chose personnelle de ma part de décider uniquement à partir de mes réflexions. Nous avons une équipe que nous protégeons, qui est forte en croyances et en comportements. C'est ainsi que nous prenons des décisions et nous parlons régulièrement aux cinq ou six joueurs pour avoir leur avis et leur vision intérieure ».