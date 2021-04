Bientôt quatre mois que Thomas Tuchel a pris la décision d'entraîner Chelsea. Viré du Paris Saint-Germain juste avant Noël, l'Allemand a voulu enchaîner avec un nouveau challenge pour chasser ses idées noires. Et bien lui en a pris puisque après avoir redressé une équipe moribonde, le voilà désormais quatrième de Premier League et potentiellement qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Mais la performance ne s'arrête pas là.



En plus d'être parvenu à redonner une âme aux pensionnaires de Stamford Bridge, Thomas Tuchel a signé ce samedi une performance jusque-là inédite dans toute l'histoire du club. Il devient ainsi le premier entraîneur à avoir enchaîné dix matchs de rang à l'extérieur sans la moindre défaite. Le technicien n'a d'ailleurs perdu que deux fois depuis qu'il est à Londres : en championnat face à West Bromwich (2-5) et en Ligue des champions en quarts de finale retour contre le FC Porto (0-1).