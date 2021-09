Chelsea : Tuchel est revenu sur l'état de santé de Mendy

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy s'était blessé en fin de match lors de la victoire de Chelsea en Ligue des Champions contre le Zenit. L'ancien dernier rempart rennais n'a pas pu tenir sa place lors du choc remporté par les Blues contre Tottenham et Thomas Tuchel, le coach de Chelsea a donné des nouvelles du gardien de son équipe en conférence de presse.

"Mendy a très mal"



"Nous avons essayé tout au long de la semaine et samedi à l'entraînement, c'était un peu comme ça. Cela vient du coup de dernière minute contre le Zenit en Ligue des Champions. C'est très douloureux et il ne s'est pas senti à 100 % à l'aise pour faire un étirement complet ou pour atterrir dessus. Il ne se sentait pas à l'aise pour se battre sur les coups de pied arrêtés ou les corners. Nous avons donc décidé de partir avec Kepa à 100% et d'avoir Edou avec nous pour nous soutenir et avoir une bonne énergie", a ainsi glissé le coach allemand.