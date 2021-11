S'exprimant avant le match de Ligue des Champions de mardi contre Malmö, où une victoire mettrait Chelsea en bonne position pour atteindre la phase à élimination directe, Thomas Tuchel est revenu sur son succès en C1 la saison dernière avec Chelsea. "Il faut un peu de chance, on ne peut pas gagner la Ligue des Champions uniquement grâce à la planification et aux efforts. Ce n'est pas comme ça. Il faut de la chance et du temps pour que ça marche", a analysé l'Allemand.

"Il faut un peu de chance pour gagner la C1"

"Je suis à cet endroit grâce à mon expérience dans d'autres clubs et équipes. Je suis reconnaissant d'avoir appris au niveau des académies, que certaines personnes dans ma carrière m'aient fait confiance et m'aient donné confiance, à commencer par mes parents et les patrons des académies de jeunes. L'objectif est de s'améliorer chaque jour, chaque match, de ne jamais cesser de progresser en tant qu'entraîneur. Il me semble que cela me correspond parfaitement. Je suis super heureux de faire partie du club", a ajouté Tuchel.

