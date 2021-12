Chelsea : Tuchel défend Saul

Saul vit un moment compliqué à Chelsea. Depuis qu'il a quitté l'Atletico Madrid pour Londres cet été, il n'a pas réussi à se montrer sous son meilleur jour, et n'a pas encore gagné la confiance de son entraîneur Thomas Tuchel. Mais cela ne signifie pas que le coach allemand ne le défend pas. "Est-ce que Saul se sent comme à l'Atletico, le même gars avec le même rôle et la même responsabilité ?". a demandé Tuchel. "Non, peut-être pas encore. Est-ce qu'il se bat ? Oui, il se bat. Est-il le premier joueur qui a du mal à s'adapter à la Premier League ? Non, et il ne sera pas le dernier. Nous protégerons nos joueurs. Je protégerai toujours mes joueurs. Jeudi, il a joué en tant que numéro 6, numéro 9 et arrière latéral. Est-ce que c'est juste pour lui ? Non, ce n'est pas juste."

Tuchel défend Saul

"Il faut donc remettre les choses dans leur contexte et réagir plus calmement. Je comprends que les gens soient déçus après le match de jeudi [où Chelsea a fait match nul avec Everton] mais des réactions comme celle-ci sont exactement la raison pour laquelle je ne m'implique pas dans les médias sociaux. Je me protège parce que c'est là que les gens s'emportent. J'espère simplement que Saul ne les lit pas non plus, et pourquoi le ferait-il ? Il sait ce que nous pensons de lui, il sait ce qu'il doit faire pour s'améliorer et il fait tout ce qu'il peut.", a ajouté le coach allemand.