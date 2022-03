Les Blues vont souffrir des sanctions imposées par le gouvernement anglais à Roman Abramovich. Et Thomas Tuchel a insisté sur le fait qu'il était "engagé" envers Chelsea, mais a prévenu que l'avenir n'était pas clair. "Je ne peux pas prédire l'avenir. À l'heure actuelle, mon avenir est jusqu'à dimanche, en fait, et depuis jeudi, encore plus ", a déclaré Tuchel. "Alors allons-y au jour le jour. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment." À la question de savoir s'il était prêt à relever le défi de gérer un club poussé soudainement dans la crise, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain a répondu : "On verra bien, on verra bien. Tout d'abord, j'aime l'endroit où je suis, parce que j'apprécie la valeur qu'il y a à être dans un club avec une mentalité qui correspond si bien à la mienne."

Tuchel promet qu'il ne bougera pas pour le moment

"J'apprécie la quantité et la qualité du soutien que j'ai trouvé dans ce club. Là, je me sens très privilégié et très chanceux. Je sais à quel point j'en ai besoin pour être la meilleure version de moi-même. Cela a une grande, grande valeur. Je n'ai jamais eu de contrat stipulant que je pouvais dépenser telle ou telle somme d'argent, que j'avais besoin de tel ou tel joueur. Je n'ai jamais fait ça dans aucun club. J'ai également confiance en moi pour m'adapter à de nombreuses situations".