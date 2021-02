Chelsea : Tuchel confirme Mendy comme gardien numéro 1

Pour le moment, Mendy est le numéro un



était clair avant le match et ça reste comme ça. Je suis très heureux que Kepa ait continué avec un deuxième clean-sheet consécutif. C’était le moment de le laisser ressentir le rythme et de renforcer sa confiance, non seulement lors du match de coupe, mais aussi lors d’un match à domicile à Stamford Bridge. Edou sera désormais dans les buts car il a récupéré physiquement et mentalement. En ce moment, il est le numéro un", a expliqué Thomas Tuchel.

Lors de la 24ème journée de Premier League, lundi soir, Chelsea est parvenu à s'imposer contre Newcastle sans trop trembler (2-0) grâce à des réalisations d'Olivier Giroud (31ème) et Timo Werner (39ème). Invaincu depuis son arrivée sur le banc des Blues après son licenciement du côté du PSG, Thomas Tuchel a tout de même certains détracteurs en Angleterre. Gary Neville, l'ancien défenseur de Manchester United, ne s'est pas caché au moment d'aborder un choix en particulier : le rôle récent de remplaçant d'Edouard Mendy au profit de Kepa Arrizabalaga.Après avoir joué le huitième de finale de Cup face à Barnsley (1-0), Kepa Arrizabalaga a donc de nouveau été titulaire contre Newcastle, gardant son but inviolé. Au micro de Sky Sport, Gary Neville a fustigé la décision de Tuchel.Sur le site officiel des Blues, Tuchel a clarifié la situation. Le technicien allemand a confirmé le statut de l'ancien gardien de Rennes comme numéro un. "C'