Après une saison brillante à l'Inter Milan, Romelu Lukaku traverse une période très difficile depuis son retour en Premier League, à Chelsea. Thomas Tuchel n'a pas esquivé la situation problématique de son buteur belge, mais le manager des Blues a aussi souhaité l'encourager.

Tuchel vole au secours de Lukaku

"Tout ce dont il a besoin, c'est de cette petite étincelle, a expliqué Tuchel. Si vous vous sentez bien en tant que personne, vous devenez meilleur comme joueur. Mais si vous perdez la confiance sur le terrain, vous n'êtes plus tout à fait vous-même dans la vie. Mais il essaye tout pour revenir à son meilleur niveau.

, a continué l'ancien coach du PSG. Je suis persuadé qu'il peut sortir grandi de cet épisode difficile et revenir encore plus fort. La situation est décevante pour lui et ce n'est pas ce que nous attendions. Mais la bataille n'est pas finie. Nous n'abandonnons jamais. Avec aucun de nos joueurs", a conclu Tuchel. Des propos qui devraient toucher le buteur belge.