Thomas Tuchel a de quoi se sentir un peu irrité, voire nerveux, ces temps-ci. Une semaine après l'altercation qu'il a eue avec Antonio Conte, son collègue de Tottenham, le manager de Chelsea a vu ses joueurs chuter dimanche assez lourdement à Leeds (3-0, 3e journée de Premier League).



Et lundi, au lendemain de cette défaite subie dans le Yorkshire, l'entraîneur allemand a été visé par la Fédération anglaise. Un communiqué indique que Thomas Tuchel a eu une "conduite inappropriée" quand il a critiqué l'arbitre de ce brûlant Tottenham-Chelsea (2-2).

Carton rouge oublié pour Tuchel

"Comment peut-il voir ça et ne pas siffler faute et donner un carton rouge ?", avait déclaré l'ex-coach du PSG au sujet du directeur de jeu, coupable à ses yeux de n'avoir pas expulsé Cristian Romero. Le défenseur de Tottenham avait tiré les cheveux de Marc Cucurella.



Pour la FA, ces propos "impliquent un parti pris et/ou remettent en question l'intégrité de l'arbitre du match, et/ou jettent le discrédit sur la rencontre." L'attitude de Tuchel à la fin du match disputé chez les Spurs lui a déjà valu une interdiction de banc touche avec sursis et une amende de 35 000 livres (41 474 euros).