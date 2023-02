Chelsea : Timo Werner, ancien attaquant des Blues, règle ses comptes avec Thomas Tuchel

Timo Werner et Thomas Tuchel ne garderont pas des souvenirs inoubliables de leur collaboration au sein du club anglais de Chelsea. Ainsi, l'attaquant international allemand, revenu au RB Leipzig l'été dernier après un passage très difficile à Londres, n'a pas hésité à régler ses comptes avec son ancien coach, écarté en septembre dernier après des mauvais résultats et limogé dans la foulée pour être remplacé par Graham Potter. L'attaquant de 26 ans a pris la parole au cours d'une interview pour le média The Sun et il a tancé Tuchel, souhaitant lui dire ses quatre vérités.

Werner : " ce n’était pas vraiment juste"

"Tout cela (sa bonne première saison) a un été peu oublié par le manager, ce n’était pas vraiment juste. C’était aussi une raison pour laquelle je devais retourner à Leipzig, pour retrouver le plaisir. Au final, un manager aime certains joueurs plus que d’autres - c’est tout à fait normal et vous devez l’accepter. (…) Le plus gros problème, c’est qu’il a mis un attaquant comme Lukaku devant moi lors de la deuxième saison après que j’ai gagné la Ligue des champions en jouant presque tous les matches dans l’équipe première. Peut-être que c’était aussi une raison pour laquelle j’ai eu des hauts et des bas. (…) Le manager qui m’a fait venir, Lampard, a été limogé quelques mois plus tard, ce qui n’était pas le mieux pour un joueur qui a rejoint le club après avoir parlé à ce manager. (…) De l’extérieur, il était facile de me faire passer pour un bouc émissaire, que ce soit de la part des médias ou des entraîneurs, peu importe", a balancé un Werner visiblement amer de sa collaboration avec Thomas Tuchel malgré une Ligue des Champions remportée ensemble en 2021 face à Manchester City.