Chelsea : Thomas Tuchel sur un fil ?

Arrivé le 26 janvier dernier sur le banc de Chelsea, Thomas Tuchel a su relever un club en grosse difficulté. Près de quatre mois plus tard, les Blues ont redressé la barre et occupent actuellement la quatrième place du championnat. Mais depuis quelques jours, le vent semble avoir légèrement tourné. Certaines tensions sont apparues, et la suite pourrait s’avérer plus incertaine que prévue pour l’entraîneur allemand.

Recruté pour une courte durée de dix-huit mois, Thomas Tuchel a vite compris qu’en cas de non-qualification pour la Ligue des champions, son contrat ne serait pas prolongé (il possède une année en option), et encore moins renouvelé. Mais si cette condition ne doit s’appliquer qu’à l’été 2022, pourrait-elle être mise à exécution de manière plus radicale dès cette saison ?

Tuchel : "Plus c'est tendu, plus on aborde le match normalement":

Quatrième place menacée

Rien ne peut l’exclure, surtout lorsque l’on connait la propension qu’ont les Blues à changer rapidement d’entraîneur. Au moment de sa signature, Tuchel avait d’ailleurs montré qu’il n’était pas dupe : « Si je n’ai pas de bons résultats, ils me licencieront de toute façon. Je pourrais avoir un contrat de cinq ans, ils me licencieraient quand même. » Et justement, l’ancien du PSG n’est plus du tout certain de parvenir à qualifier les siens pour la prochaine LdC. D’abord parce que la quatrième place de Chelsea en Premier League ne tient plus qu’à un fil (Liverpool est revenu à un point et les Londoniens vont affronter Leicester et Aston Villa lors des dernières journées).

Tout perdre à quelques mètres de la ligne d’arrivée

Ensuite parce qu’en cas d’échec sur la scène domestique, la seule autre solution pour disputer la « Champions » l’an prochain serait de s’imposer en finale de la compétition contre Manchester City (le 29 mai). Pas impossible certes, puisque les Blues ont su gagner contre les Cityzens il y a quelques jours encore en championnat (2-1), mais compliqué tout de même.

Brusquement sous pression en Premier League et par ailleurs fraîchement battu en finale de FA Cup par Leicester (0-1), Chelsea pourrait presque tout perdre à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Et Thomas Tuchel de trembler.