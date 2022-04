Depuis le 24 février dernier et le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, la situation a été bouleversée du côté de Chelsea. Propriété de l'oligarque russe Roman Abramovich, le club a été mis en vente par ce dernier. Si l'équipe entraînée par Thomas Tuchel a réussi à garder la tête au football et à demeurer dans les premières places du classement de Premier League (3e), le futur semble toujours aussi incertain.



Et même si un nouveau repreneur devrait probablement être désigné dans les jours (ou les semaines) à venir, pas sûr que certains éléments actuels de l'équipe poursuivent l'aventure très longtemps. C'est en tout cas le son de cloche qui résonne dans les colonnes du Times. Le média anglais constate que le vestiaire des Blues se craquelle et se fissure. Plusieurs joueurs, dont Antonio Rüdiger et Cesar Azpilicueta, semblent d'ores et déjà sur le départ.

Et selon le Times, Thomas Tuchel n'est pas épargné par la morosité ambiante du côté de Stamford Bridge. Il est ainsi fait mention de véritables doutes quant à l'avenir de l'ancien tacticien du Paris Saint-Germain. Près d'un an après le sacre en Ligue des champions, Thomas Tuchel pourrait être amené à plier bagages, lui qui reste sous contrat jusqu'en juin 2024.