Chelsea : Thiago Silva tacle encore le PSG

Un départ sans remerciements

Thiago Silva en veut toujours au PSG. Après la qualification pour la finale de Ligue des champions à Lisbonne, le défenseur brésilien, aujourd'hui à Chelsea, n'avait reçu aucune offre de prolongation de la part de Leonardo, directeur sportif du club parisien. Même pas un « Thiago, est-ce que tu acceptes de rester avec nous pour un euro? » regrette-t-il dans Four Four Two. Inquiété, il demande donc à son agent de commencer à écouter les offres. Afin de ne pas le perturber pendant le Final Four, il lui a tout de même interdit de lui dire « quoi que ce soit avant le dernier match de la Ligue des champions ». Ce dernier a tenu sa promesse et a attendu quelques jours après la finale pour lui dire qu'« une offre de Chelsea était sur la table ». Juste avant un rendez-vous avec Leonardo, Thiago Silva a accepté l'offre des Blues. Pour rappel, le contrat du défenseur est d'une durée d'un an, avec une autre année en option, avec un salaire de 10 millions d'euros et une prime à la signature. Âgé de 35 ans, l'ancien capitaine parisien n'en demandait pas plus.Au-delà de l'absence d'offre, Thiago Silva regrette aussi la manière dont il a été traité. Ou justement comment il n'a pas été traité par le PSG : « Même en pleine pandémie, ils avaient trois mois pour planifier des adieux. Rien n'a été fait. Je n'étais pas là que depuis une saison ou quelques mois. C'était un séjour de huit ans, en tant que capitaine qui a remporté plusieurs trophées avec le club. Je méritais bien plus de respect que cela ». Un constat qu'il applique à un autre joueur emblématique qui a quitté le club parisien à l'intersaison : « La même chose est arrivée à Cavani ». Malgré tout, le Brésilien retire du positif de son expérience à Paris : « Je suis vraiment reconnaissant pour les choses que j'ai vécues là-bas. Si on met de côté la fin, j'ai été heureux et toujours bien traité par tout le monde ».