L'ancien Parisien Thiago Silva serait prêt à signer un nouveau contrat avec Chelsea. Selon l'expert italien des transferts Fabrizio Romano, le contrat de Silva chez les Blues n'est pas remis en question. Le spécialiste du mercato ajoute par ailleurs que le Brésilien va prolonger son séjour jusqu'en juin 2023 à Stamford Bridge, et que seules des formalités s'y opposent désormais.

Silva et Rudiger, destins croisés

Antonio Rudiger, en revanche, s'avère plus difficile à prolonger. Les deux joueurs seront en fin de contrat en juin prochain chez les Blues. L'Allemand, âgé de 28 ans, suscite beaucoup d'intérêt en Europe. Romano ajoute que la situation de Rudiger n'a pas évolué et que les négociations sont au point mort, concernant une éventuel renouvellement de bail à Londres. En revanche, le Real Madrid reste à l'affût et devrait commencer les tractation avec Rudiger dès janvier 2022.