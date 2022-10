Malgré son âge, Thiago Silva continue à exceller au cœur de la défense de Chelsea et le joueur de 38 ans a insisté sur le fait qu'il finira par s'asseoir pour discuter d'un nouveau contrat avec le club. "Ce n'est pas le bon moment pour parler de nouveaux contrats", a déclaré Silva. "Pour moi maintenant, ce qui est important est de continuer à jouer à un haut niveau et d'aider l'équipe à obtenir les meilleurs résultats possibles.

Pas de retour à Milan pour Thiago Silva

"Pour sûr, il y aura un moment où nous devrons parler. Cela pourrait être avant la Coupe du monde ou après parce que, bien sûr, j'ai besoin de savoir si j'aurai un nouveau contrat avec Chelsea pour mes arrangements familiaux. Ce n'est pas facile. Si je n'ai pas de nouveau contrat, je devrai décider ce qu'il faut faire, et aussi, pour ma famille, c'est une décision importante, donc nous verrons ce qu'il se passera."



Interrogé sur la possibilité d'un retour à Milan, Silva a admis que jouer à nouveau à San Siro sera émouvant pour lui et sa famille, mais a écarté l'idée de re-signer pour son ancienne équipe. "J'ai déjà fait mon histoire avec le Milan, donc je crois que ce ne sera pas le cas", a déclaré T. Silva. "Si cela avait pu être le cas, cela aurait été avant que je vienne rejoindre Chelsea. Je ne sais pas pour l'avenir. Qui sait ? Je devrai y réfléchir. Je suis très heureux d'être à Chelsea, un très grand club avec de grands professionnels."