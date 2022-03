Chelsea : Six candidats présélectionnés pour le rachat du club

La succession de Roman Abramovitch à la tête de Chelsea se précise, lentement mais sûrement. Ce vendredi, la BBC indique qu' "environ six groupes" auraient été présélectionnés dans l'optique du rachat de l'actuel troisième de Premier League. La liste restreinte a été composée en se basant sur les offres reçues avant le vendredi 18 mars dernier, qui était la date limite fixée par le club. Deux des candidats retenus ont confirmé ce vendredi qu’ils faisaient partie de cette présélection, les consortiums menés par l’ancien président de Liverpool, Martin Broughton, ainsi que le copropriétaire des Los Angeles Dodgers, Todd Boehly.

Un prix fixé à 3 milliards de livres Cette première liste de six sera restreinte avant que le soumissionnaire finalement retenu ne soit annoncé et soumis à l’examen de la Premier League, dont le feu vert sera nécessaire pour confirmer le nouveau propriétaire des Blues. Parmi les critères des choix, on retrouverait la rapidité de la mise à disposition des fonds et l’expérience des prétendants dans le monde du sport, ainsi qu'une offre à la hauteur de ce que réclame Roman Abramovitch : 3 milliards de livres, soit 3,6 milliards d’euros. La somme ne devrait pas aller dans les poches de l’oligarque russe car elle sera destinée à une œuvre caritative ou à un compte gelé.



Pour rappel, propriétaire de Chelsea depuis 2003, Roman Abramovitch est ciblé par des sanctions européennes consécutives à l'invasion de l'Ukraine par la Russie et à ses liens supposés privilégiés avec Vladimir Poutine. Ce vendredi, le Financial Times explique que le président russe aurait approuvé l'implication de Roman Abramovitch dans les pourparlers de paix de la Russie avec l'Ukraine, "selon deux personnes ayant une connaissance directe de la question".