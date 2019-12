Chelsea s’effondre, Arsenal patine toujours / Premier League (J19)

Les équipes de l’élite anglaise étaient de sortie ce jeudi à l’occasion du Boxing Day. Après le succès de Tottenham face à Brighton en ouverture de la levée (2-1), six rencontres se sont tenues à partir de 16h. Elles ont notamment vu Chelsea se prendre les pieds dans le tapis en cédant à domicile contre Southampton (2-0). Sur le terrain de Bournemouth, Arsenal a fait mieux (1-1) mais aurait pu également s’incliner pour la première de Mikel Arteta. En revanche, Everton a offert un joli cadeau de bienvenue à son coach italien Carlo Ancelotti en dominant Burnley (1-0).

Chelsea se loupe face à un mal classé

Frank Lampard avait bien raison de se méfier des périodes de fêtes. Malgré les mises en garde formulées, son équipe a connu une inquiétante indigestion. Opposée à Southampton, une formation capable de se prendre neuf buts à domicile, l’équipe londonienne a complètement failli à sa tâche. Alors qu’elle restait sur un brillant succès contre Tottenham, l’équipe londonienne a perdu 0-2 devant son public. Les Blues ont pris un but à la demi-heure du jeu, signée Michael Obafemi, et n’ont jamais été capables d’y répondre. Les Saints se sont même payé le luxe d’enfoncer le clou par le biais de Nathan Redmond (73eme).



Sur le terrain de Bournemouth, Arsenal a également failli essuyer une fâcheuse contre-performance. Une de plus en cette fin d’année très compliquée pour les Londoniens. Les Gunners ont réussi à éviter le pire grâce à Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a égalisé après l’heure du jeu, alors que les Cherries menaient depuis trente bonnes minutes. Sur son banc, et malgré le point sauvé, Mikel Arteta a pu mesurer tout le travail qui lui reste à accomplir pour remettre cette formation sur les bons rails.

Débuts réussis pour Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti, l’autre technicien nommé en PL le week-end dernier, a quitté, lui, le terrain avec un peu plus de certitudes. Son équipe a livré un bon visage lors de la réception de Burnley et elle en a été récompensée par un précieux succès (1-0). Dominic Calvert-Lewin a signé le seul but de cette rencontre. En gagnant, les Merseysiders remontent à la 13e place du classement.



Dans les autres matchs de ce jeudi, on soulignera la victoire capitale de Crystal Palace dans le derby face à West-Ham. Les Eagles ont empoché la mise grâce à un but tardif de Jordan Ayew. D’autre part, dans le duel des promus, Aston Villa s’est défait de Norwich (1-0). Watford a confirmé, de son côté, son succès contre Manchester United la semaine dernière en allant chercher le point du nul à Sheffield United (1-1).