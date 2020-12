Chelsea se relance, Thiago Silva buteur / Premier League (J14)

Chelsea a-t-il raté son mercato estival malgré plus de 220 millions d'euros investis ? Timo Werner est-il un flop ? Frank Lampard peut-il faire de cet attelage hétéroclite de recrues onéreuses un candidat au titre en Premier League ? Des éléments de réponses étaient attendus à l'occasion de ce derby londonien face à West Ham. Un derby qui a pourtant soulevé une autre question : comment a fait Thiago Silva pour marquer, en dix matches de Premier League, plus de buts que lors de ses trois dernières saisons de Ligue 1 avec le PSG ? Le défenseur brésilien a ainsi ouvert le score suite à un corner de Mason Mount très bien frappé côté droit. L’ancien Parisien, esseulé, en profitait pour tromper Fabianski et concrétiser ainsi la domination des locaux après dix minutes de jeu, alors que les Blues avaient débuté le match sur les chapeaux de roue.

Et alors que Ben Chilwell a dû quitter le prés sur blessure, Timo Werner s'offrait un nouveau raté grossier qui va certainement contribuer à effilocher sa confiance. Suite à, une accélérations de Pulisic, l'Allemand était idéalement servi dans la surface des Hammers, mais se fendait d'une frappe trop molle pour inquiéter Fabianski. Chelsea rentrait donc aux vestiaires sans avoir pris le soin de faire le break.

Le match avait un peu de mal à redémarrer dans le second acte. Un mauvais contrôle de Werner sur une passe d'Abraham répondait à une tête trop décroisée de Sébastien Haller pour les Hammers alors que les 22 acteurs manquaient de précision. La justesse technique semblait absente des deux côtés du pré, l'inspiration aussi. Pablo Fornals voyait sa tentative être contrée par Azpilicueta à l'heur de jeu, alors que Timo Werner s'illustrait encore en ne profitant pas d'une erreur d'Ogbonna en poussant juste le cuir vers Fabianski dix minutes plus tard.

Deux buts en deux minutes pour Abraham

Les Hammers insistaient pour égaliser avec l'incorporation de Benrahma, mais les Blues allaient faire le break grâce à Tammy Abraham, qui marquait du gauche en profitant d'une frappe ratée et écrasée de Werner à la 78e minute avant de porter le score à 3-0 et de s'offrir un doublé personnel deux minutes plus tard. Alors qu'une tête de Pulisic était repoussée grâce à un arrêt réflexe de Fabianski, le buteur des Blues avait bien suivi pour sceller définitivement le destin de la rencontre. 3-0, score final, Chelsea se relance après deux défaites de suite contre Everton et Wolverhampton et revient à un point du Big Four.