Saul Niguez, 27 ans, est entré dans l'équipe première de l'Atletico en 2012 et a depuis fait 340 apparitions pour le club. Mais il n'a pas été très apprécié par Diego Simeone la saison dernière et, lorsqu'il jouait, il était positionné au poste d'arrière gauche plutôt que de milieu central. Il est vite apparu qu'un changement de décor était préférable pour les deux parties.

Un départ nécessaire



"J'avais besoin de sortir la tête du monde de l'Atletico Madrid pendant un moment parce que j'y suis depuis l'âge de 12 ans et tout m'affectait beaucoup plus", a déclaré Saul dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. "Si les supporters vous sifflent, cela vous affecte beaucoup plus parce que ces personnes sont vos soutiens et quand vous avez des moments difficiles, vous les vivez d'une manière différente."